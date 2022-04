Int’l Rating Chess: 30 players share top slot after second round

Thirty players sharing the top slot in the points table securing full two points after the 2nd round matches of the Walton International Rating Chess Tournament-2022, now being held at Bangladesh Chess Federation hall-room and conference room of National Sports council in the capital on Tuesday.

The leaders are: GM Ziaur Rahman, GM Enamul Hossain Razib, IM Mohammad Fahad Rahman, IM Mohammad Minhaz Uddin, FM Mehdi Hasan Parag, FM Khandekar Aminul Islam, CM Md. Sharif Hossain, FM Sheikh Nasir Ahmed, CM Sadnan Hasan Dihan, CM Manon Reja Neer, FM Syed Mahfuzur Rahman, FM Mohammad Javed, CM Md Shawket Bin Osman Shaon, Jabed Al Azad, CM Mahtabuddin Ahmed, Sakline Mostafa Sajid, Md. Gazi Salah Uddin, Md Shawkat Ali Sheikh, Md. Ruhul Amin, Mohammed Shaker Ullah, Mukitul Islam Ripon, FM Md Saif Uddin, Dewan Shahidul Amin, Feroz Ahmed, Md. Aminul Islam, Md. Azmaeen Parvez Sayor, Md. Raju Ahmed, Nurul Islam Emon and Gias Uddin.

In the day’s 2nd round matches, GM Zia beat Zahirul, GM Razib beat Rashedul, IM Fahad beat Shahnaz, IM Minhaz beat Nasir Uddin, FM Parag got walk-over against Neloy, FM Amin beat Raison, CM Sharif beat Hasan Mia, FM Nasir beat Anis Mallick, CM Dihan beat Anisur rahman, CM Neer beat Nazre Mowla, FM Mahfuz beat Masud, FM Javed beat Din Mohammad, CM Shaon beat Jewel Khan, Jabed beat Asif, CM Mahtab beat Afzal, Sajid beat Monir, Gazi beat Sohel, Shawkat beat Sariatullah, Ruhul beat Ariful, Shaker beat Abijit, Ripon beat Shamsul, FM Saif beat Hasan, Shahidul beat Walid,, Feroz beat Faysal, Aminul beat Amirul, Sayor beat Jewel Hossain, Raju beat Mahbubur, Emon beat F. A Chowdhury and Gias beat Nasim.

The 3rd round games will be held on Wednesday from 2:00 PM at the same venues, UNB reports.