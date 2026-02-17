25 BNP ministers sworn-in

Twenty-five members of new cabinet, formed under the leadership of BNP Chairman Tarique Rahman, were officially sworn in on Tuesday afternoon.
The oath-taking ceremony was administered by President Mohammed Shahabuddin at South Plaza of Jatiya Sangsad Bhaban.
The ceremony, held shortly after 4:00 PM on Tuesday, was attended by newly elected Members of Parliament, representatives of interim government, invited guests and leaders from several South Asian countries, including India, Pakistan and Nepal.
The new government was formed through a national election held 18 months after the interim administration took charge following the fall of Awami League government led by former Prime Minister Sheikh Hasina.
The 25 ministers who took the oath are Mirza Fakhrul Islam Alamgir, Amir Khasru Mahmud Chowdhury, Salahuddin Ahmed, Iqbal Hasan Mahmud Tuku, Hafiz Uddin Ahmed Bir Bikram, Abu Zafar Md. Zahid Hossain, Abdul Awal Mintoo, Kazi Shah Mofazzal Hossain Kaikobad, Mizanur Rahman Minu, Nitai Roy Chowdhury, Khandaker Abdul Muktadir, Ariful Haque Chowdhury, Zahir Uddin Swapan, Afroza Khanam Rita, Md. Shahid Uddin Chowdhury Annie, Asadul Habib Dulu, Md. Asaduzzaman, Zakaria Taher, Dipen Dewan, A N M Ehsanul Haque Milon, Sardar Md. Sakhawat Hossain, Fakir Mahbub Anam, Sheikh Rabiul Alam, Mohammad Amin Ur Rashid and Khalilur Rahman.