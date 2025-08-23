Pakistan FM in Dhaka after 13 yrs

Pakistan’s Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ishaq Dar arrived in Dhaka on Saturday afternoon for a two-day official visit.
He landed at Hazrat Shahjalal International Airport in Dhaka via a special flight, where he was received by Foreign Ministry Secretary Asad Al Siam.
During his visit, Ishaq Dar is scheduled to meet with Bangladesh’s Foreign Affairs Adviser Tawhid Hossain, Chief Adviser Dr Muhammad Yunus, BNP Chairperson Khaleda Zia and leaders from various political parties.
Dar’s trip was originally scheduled for April 2025, but postponed due to regional tensions with India over Kashmir.
Six memorandum of understanding (MoUs) are expected to be signed, including visa exemption for diplomatic and official passport holders, formation of a Joint Trade Working Group, a cultural exchange program, cooperation between foreign service academies, collaboration between national news agencies (BSS and APP) and partnership between think tanks: BIISS (Bangladesh) and IPRI (Pakistan) on Sunday.
The last visit by a Pakistani foreign minister was in 2012, when Hina Rabbani Khar came to Dhaka to invite then-Prime Minister Sheikh Hasina to the D-8 Summit.